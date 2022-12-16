Kumluca'da selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel felaketinin ardından ev, iş yeri ve seralardaki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kumluca'da 11 Aralık gecesi meydana gelen selin beşinci gününde, ilçe genelinde temizlik çalışmaları sürüyor. Selin ilk gününde ilçe merkezindeki cadde ile sokaklarda oluşan çamur ve suyun getirdiği molozlar kaldırılmış, iş yerlerinin büyük bölümü temizlenmişti.

Sonraki günlerde, zarar gören otoparklardaki araçlar ve iş yerlerinin bodrum katlarına dolan su ve çamur temizlendi. Cadde ve sokakların temizlenmesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyelere ait su tankerleri kullanılıyor. İş yerlerinin bodrum katlarında bulunan, özellikle mobilya gibi eşyaların çıkarılması çalışmalarına jandarma personeli de destek veriyor.

Öte yandan, ilçe merkezinden geçen ve su taşkınının yaşandığı Gavur Deresi'nin üzerinin betonla kapalı bölümlerinin açılması çalışması da Devlet Su İşleri ekiplerince aralıksız sürdürülüyor.

Vatandaşlar, selden etkilenen seralarındaki suyu kendi imkanlarıyla boşaltırken, ürünlere gelen zararı azaltmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.