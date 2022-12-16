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Nuri Şahin, Dünya Kupası'nı Messili Arjantin'in kazanmasından yana:

AA

Nuri Şahin, Dünya Kupası'nı Messili Arjantin'in kazanmasından yana:

ANTALYA (AA). - Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanmasını istediğini söyledi.

Nuri Şahin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, iyi başladıkları sezonun devamında hem skor anlamında hem bireysel anlamda en sorunlu dönemlerini yaşadıklarını belirtti.

Dünya Kupası'nda Fransa ile Arjantin arasında 18 Aralık Pazar günü oynanacak final maçıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, gönlünün Arjantin'den yana olduğunu dile getirdi.

"Messi'nin Dünya Kupası ile resmini görmek isterim." diyen Şahin, "Ronaldo da Messi de inanılmaz seviyede. Oğlum Messi'nin kazanmasını hiç istemiyor. O Messi ile Ronaldo'nun kıyaslanmasında Messi'nin bir adım önde olmasını istemiyor. İkisi aynı seviyede kalsın istiyor. Evde durumlar biraz değişik. Eşim tamamen Fas'ı destekledi. Güzel bir final olsun. Ama Fransa 2018'de kupa aldığı için özellikle bu turnuvada sergilediği performanstan ötürü Messi'nin kupayı almasını biraz da çok istiyorum" şeklinde konuştu.


- "6 haftalık kaybedilen puanlardan sonra panik yaşamadım"

Ligde 6 haftalık puan kayıplarından sonra 3'te 3 yaparak yeniden çıkışa geçtiklerini hatırlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 6 haftalık kaybedilen puanlardan sonra panik yaşamadım. Geçen sezon aldığımız skorlardan dolayı beklentinin farklı olduğunu biliyordum. İnsan uzun süre kaybetmeyince ve 6 haftalık böyle bir döneme girdiği zaman hem kendisini hem oyunu sorguluyor. Panikleme durumu olmadı. Biz oyunumuza ve takımımıza inanıyoruz. Panik yapıp her şeyi değiştirseydik belki de sonuç alamayacaktık. Yaptıklarımızın doğru olduğunu, bireysel hataları minimuma indirmek gerektiğini konuştuk. Oyuncularda elinden geleni yaptı ve 3'te 3 ile bitirdik"


- "Haji Wright'ın Dünya Kupası kadrosuna alınmasını beklemiyorduk"

Oyuncusu Haji Wright'ın ABD milli takımıyla Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giymesine çok sevindiğini vurgulayan Şahin, bu oyuncunun karşılaşmalarını da izlediğini söyledi.

Haji Wright ile tam bir sene önce çok net bir görüşme yaptığını hatırlatan Şahin, "Ondan sonra kariyerini çok farklı bir noktaya taşıma yoluna geçti. Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyordu. Açıkçası biz kadroya alınmasını çok beklemiyorduk. ABD Milli Takımı'nın teknik direktörüyle Karagümrük maçından sonra bir görüşme yaptım. O görüşmeden çağrılacak diye bir izlenim almadım. Kadroya çağrılmasına çok sevindim, her maçta süre alarak golünü de attı. Hem kulübümüz için hem kendisi çok çok büyük bir değer oldu." dedi.


- "Transfer tahtasını açmak için oyuncu gönderme durumunda olduğumuzu düşünmüyorum"

Kırmızı-beyazlı takımın transfer tahtasının kapalı olmasıyla ilgili soru üzerine Şahin, bu konuda yönetim ve başkanın çalıştığını dile getirdi.

Şahin, bu sorunun çözüleceğine inandığını belirterek, "Takımdaki oyunculara tekliflerin gelmesi ve konuşulması yaptığımız işi pozitif kılıyor. İnşallah çok teklif gelir ve çok iyi yerlerde kariyerlerini sürdürürler. Bu sezon için 11'de oynayan ya da direkt düşündüğümüz oyunculardan göndereceğimiz oyuncu olacağını düşünmüyorum. Transfer tahtasını açmak için oyuncu gönderme durumunda olduğumuzu düşünmüyorum. Çalışmalarımız sürüyor. Kadrodan da memnunum. Gelen de giden de olabilir." diye konuştu.


- "Oyuncunun sadece gol atmasına bakmıyorum"

Brezilyalı forvet oyuncusu Luiz Adriano'nun performansı ile ilgili soru üzerine Şahin, oyuncusundan memnun olduğunu söyledi.

Adriano'nun çok profesyonel bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bugüne kadar çalıştığım en büyük profesyonellerden biri. Gol yollarında bu sene kaleye biraz uzak gözüküyor. Şanssızlığı da var, Galatasaray maçında penaltıyı atsa sezona golle başlayacak ve şanssızlığını kıracaktı. Ben onun antrenmanda özverisinden, maçtaki performansından gayet memnunum. Ben oyuncunun sadece gol atmasına bakmıyorum. Luiz Adriano gol atacak ama oyunumuza katkı vermesi lazım. Goller de gelecektir." ifadelerini kullandı.


- "Bana biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum"

Pro lisansının olmamasıyla ilgi soru üzerine Şahin, şöyle konuştu:

"2015'ten beri hem Almanya'da hem de Türkiye'de lisanslarımı yapmaya aday hem oyuncu hem hocaydım. 2015'ten itibaren her altı ayda bir hem Türkiye Futbol Federasyonundan hem de Almanya Futbol Federasyonundan lisans yapma talebinde bulundum. Bu kabul olmadı. Belki karşınnızda pro lisans sahibi bir hoca olarak oturabilirdim. Mikel Arteta futbolculuk döneminde pro lisansını yaptı. Hiç hazırlanmadan bu konuma gelmedim. Bu konuda bana biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü ben 6-7 senedir hazırlanıyorum. Tabii ki ben de pro lisansımı yapacağım. Lisansımın olması gerektiğini bende biliyorum. Yıllardır bunun arkasında koşan bir insan, bir hoca adayıydım."


- Kaleci Boffin futbolu bırakma kararı aldı

Kalecileri Ruud Boffin'in futbolu bırakma kararı aldığını açıklayan Şahin, onun yerine kaleci arayışı içinde olduklarını dile getirdi.

Şahin, takımın birinci kalecisi Alperen Uysal'ın performansından da gayet memnun olduğunu kaydetti.

Yabancı oyuncu sayısındaki tartışmalarla ilgili soru üzerine Nuri Şahin, "Bu konuda çok acı çeken bir hoca değilim. Çünkü kaliteli yerli oyuncumuz fazla. Yabancı oyuncu kısıtlamasına karşıyım. Geçen sezon biz de sıkıntı yaşadık. Kısıtlamaların çok faydalı olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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