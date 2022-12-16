Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Kanlı Nigar" müzikalini 20 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'den yapılan açıklamaya göre, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.

Orkestrayı şef Ömer Yöndem'in yönettiği, başkemancılığı ise Demet Emen'in üstlendiği eserde, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde sahnelenecek eserde "Kanlı Nigar"ı Emel Öziş, "Hamdi"yi Ümit Burak Tekinay, "Haydar"ı Toygarhan Atuner, "Şetaret"i Tuğba Kubilay, "Letafet"i Serap Demirhan Işık, "Hüsrev"i Şevket Baha İşler, "Rumelili"yi Ercan Hüseyin Uğur, "Laz"ı Zafer İşgören, "Acem"i Onur Alpaslan, "Ülfet"i Selin Telek, "Nefaset"i Selda Serdar, "Mahallenin Meraklısı"nı Ceren Aytekin, "Naci"yi Mustafa Özşamlı, "İhtiyar" rolünü ise Emre Aytekin canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 20 Aralık'ta saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak gösterinin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.





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