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Bakan Çavuşoğlu, Kumluca'da incelemede bulundu:

AA

Bakan Çavuşoğlu, Kumluca'da incelemede bulundu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3 ilçede 13 bin dekar tarım alanımız zarar gördü. Bazı tarım bölgelerinde halen sular yeni çekiliyor." dedi.

Kumluca'da Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, ardından selden zarar gören esnafı ziyaret etti.

Çavuşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinin Kumluca, Finike ve Demre'yi etkilediğini anımsattı.

Sel felaketinin ardından devletin bütün kurumlarıyla bölgede çalışmaya başladığını aktaran Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bölgeye hızla geldiğini kaydetti.

Birçok ilden de bölgeye destekler geldiğini anlatan Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe görüşmesi, ardından Türkmenistan ziyareti, dün de 2 mevkidaşını ağırladığı için Antalya'ya dün akşam geldiğini anlattı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yaparak bilgi aldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Devletimiz vatandaşlarımıza ilk destekleri vermeye başladı. Esnafımıza, iş yerleri ve evi hasar gören kişilere gerekli ön ödemeler de yapıldı. Araç ve diğer hasar gören motosiklet gibi diğer zararların da tespitleri yapılıyor. Çiftçilerimizi de ihmal etmiyoruz. Bu bölgede sera ve narenciye yoğunlukla yapılıyor. Vatandaşlarımızın bahçeleri, seraları hasar gördü. 3 ilçede 13 bin dekar tarım alanımız zarar gördü. Bazı tarım bölgelerinde halen sular yeni çekiliyor. Bir taraftan bakanlığımız bir taraftan da TARSİM kapsamında tespitler yapılıyor. TARSİM'in sahada 40 civarında ekspertizi var. Bu tespitler yapıldıktan sonra da çiftçimize gerekli destekleri vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere afet bölgesi ilan edildi. Devletimiz hiçbir zaman çiftçiyi, esnafı, vatandaşı bu tür afetlerden sonra yalnız bırakmamıştır. Çiftçimizin, esnafımızın devlete olan vergi dahil her türlü borçları ertelendiği gibi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri gerekli ertelemeleri yapıyor. Ayrım yapmaksızın zarar gören vatandaşa destek vermek görevimizdir. Belki ve varsayımlarla konuşmak doğru olmaz. Çiftçilerimizle ilgili yakında ödemeleri yapacağız. Ön ödemeleri zaten yapmıştık. Devletimiz milletimizin hizmetinde. Esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederken de hepsi devletimizin tüm kurumlarıyla beraber kendilerine destek verdiğini belirterek bu destekten memnun olduklarını gördük."

- "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Diyarbakır'daki terör saldırısında yaralananlara da acil şifalar dileyen Çavuşoğlu, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Gerek Türkiye içinde gerekse sınırımızın ötesindeki terör yapılanmalarına karşı gerekli her türlü tedbiri alacağız. Onları ülkemizden ve bölgemizden temizlemek için kararlılığımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, esnaf ziyareti sırasında 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan ile karşılaştı.

Ceylan'ın "Allah, Cumhurbaşkanımızı da ekibini de korusun. Dünyayı açlıktan kurtardınız. Hep var olun. Devletimizden Allah razı olsun, hep ayakta güçlü bir şekilde dursun." sözleri üzerine Çavuşoğlu, "Allah devletimize zeval vermesin. Siz sağ olun. Devlet bütün kurumlarıyla sizin hizmetkarınız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ardından seraları zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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