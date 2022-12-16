Futbol: Hazırlık maçı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Galatasaray, Dünya Kupası arası nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampındaki son hazırlık maçında Fransa'nın Toulouse takımını 2-1 yendi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Mardan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya; Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Midtsjö, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis ilk 11'iyle başladı.

Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı ve Serhat Sağır hakem üçlüsünün yönettiği mücadeleye konuk ekip ise Dupe, Sylla, Rouault, Nicolaisen, Zanden, Spierings, Ratao, Chaibi, Boomen, Birmancevic ve Dallinga ilk 11'iyle çıktı.

Müsabakaya iyi başlayan Galatasaray, yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, 41. dakikada mağlup duruma düştü. Toulouse'un Nicolaisen ile kazandığı gole sarı-kırmızılılar 45+1. dakikada Gomis'in penaltı golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 60. dakikada Mertens'in frikikten attığı şık golle öne geçti. Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Okan Buruk, 46. dakikada Dubois-Boey, 70. dakikada Kerem Aktürkoğlu-Rashica, Kazımcan Karataş-Van Aanholt, Gomis-Seferovic, Nelsson-Emin Bayram, Mertens-Mata, Barış Alper Yılmaz-Yusuf Demir, Midtsjö-Torreira, Abdülkerim Bardakcı-Metehan Baltacı ve 84. dakikada Berkan Kutlu-Emirhan Kayar değişikliklerini yaptı.





- Buruk'tan hakem eleştirisi





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Buruk, 41. dakikada duran toptan yedikleri gol öncesi verilen faul sonrasında müsabakanın 4. hakemi Batuhan Kolak'a dönerek, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Ligde böyle, hazırlık maçında böyle. Biz 50 kere yabancı hakem istedik yine Türk hakem gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.