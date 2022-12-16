Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev, araç ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 400 gram kokain, 2 hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 2 not defteri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 avro, 565 dolar, 32 bin 635 lira ile 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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