Antalya'da balkondan düşen kişi öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde balkondan düşen emekli itfaiye görevlisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kökez Mahallesi'nde oturan Mustafa Lökçü (68), dengesini kaybederek birinci kattaki dairesinin balkonundan düştü.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Serik Devlet Hastanesine kaldıran emekli itfaiye görevlisi Lökçü, kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Lökçü'nün cenazesi, Gazeliçi Mezarlığına defnedildi.

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