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Salon: Antalya

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Nurper Özbar (Türkiye)

Gerdau Minas: Pena, Zalewski, Daher de, Gambatto, Nascimento, Oliveira (Ferreira, Moreno, Vicente, Brandao, Souza, Paula, De Oliveira, Alexandre)

Kuanysh Club: Kitipova, Mikhailova, Aldoshina, Orle, Belchenko, Smirnova (Bekisheva, Kolomoyets, Kolotygina, Yessimkhan, Feldbush, Borovkova, Shvidkaya)

Setler: 25-14, 25-13, 25-20

Süre: 72 dakika (22, 24, 26)





ANTALYA (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gün ikinci maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas, Kazakistan Kuanysh Club takımını 3-0 yendi.

B Grubunu ikinci sırada tamamlayan Gerdau Minas, A Grubu'nun birincisi İtalyan Prosecco DOC Imoco Volley'in yarı finaldeki rakibi oldu.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini Gerdau Minas 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. Brezilya ekibi ikinci sette de rahat bir oyun ortaya koyarak 25-13 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Mavi beyazlılar, üçüncü seti de 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.





- Yarı final eşleşmeleri

Yarın oynanacak yarı final maçlarının eşleşmeleri ve saatleri şöyle:

16.30 Prosecco DOC Imoco Volley (İtalya)-Gerdau Minas (Brezilya)

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit

Organizasyon, 18 Aralık Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

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