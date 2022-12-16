TESK Başkanı Palandöken, Kumluca'da incelemelerde bulundu

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ANTALYA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinden (AESOB) yapılan açıklamaya göre, Palandöken, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, su baskınları sonucu evleri, iş yerleri ve seraları zarar gören vatandaşlarla buluştu.

Hasar oluşan iş yerlerini gezen Palandöken ile beraberindekiler, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Palandöken, Finike ilçesinde de selden etkilenen esnafla buluştu, iş yerlerini inceledi.





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