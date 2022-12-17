Antalya'da skuter kazalarının azaltılması için farkındalık eğitimine başlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da artan skuter kazalarının azaltılması, doğru ve güvenli kullanımının yaygınlaştırılması için okullarda atölye çalışması başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik Meclisi üyelerinin de katılımıyla özellikle gençlerin yoğun kullandığı skuter konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Okullarda düzenlenen eğitimde, öğrencilere skuterde azami hız sınırının 25 kilometre, yaş sınırının 15 olduğu, yaya yollarında kullanılmayacağı, taşıt yolunda sürülemeyeceği, birden fazla kişinin binemeyeceği ve sırtta taşınan eşyalar dışında yük taşınamayacağı anlatıldı.

Bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde kullanımı önerilerek, bilgilendirme sonrasında öğrencilere uygulamalı skuter eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, güvenli ve doğru skuter kullanımını anlatan video hazırladı.

Antalya'da 23 Ekim'de, Portakal Çiçeği Bulvarı'nda skuterle yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencileri Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.





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