Antalya'da tiyatro gösterisi düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi üyeleri, tiyatro gösterisi sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aktif Yaşlı HizmetMerkezine devam eden 65 yaş üstü bireylerden oluşan tiyatro atölyesi, ikinci oyununu sahneye koydu.

Tiyatro eğitmeni Ali Aytuğ'un yönetmenliğindeki tek perdelik oyun "Mustafa Kemal Vatanım", Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonunda seyirciyle buluşturuldu.

Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi Tiyatro Atölyesinden 22 kişinin rol aldığı oyun, izleyenlerden beğeni topladı.

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