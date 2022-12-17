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Antalya'da tiyatro gösterisi düzenlendi

AA

Antalya'da tiyatro gösterisi düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi üyeleri, tiyatro gösterisi sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aktif Yaşlı HizmetMerkezine devam eden 65 yaş üstü bireylerden oluşan tiyatro atölyesi, ikinci oyununu sahneye koydu.

Tiyatro eğitmeni Ali Aytuğ'un yönetmenliğindeki tek perdelik oyun "Mustafa Kemal Vatanım", Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonunda seyirciyle buluşturuldu.

Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi Tiyatro Atölyesinden 22 kişinin rol aldığı oyun, izleyenlerden beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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