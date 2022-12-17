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Antalya Kumluca'da hayat normale dönmeye başladı

AA

Antalya Kumluca'da hayat normale dönmeye başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak sonrası selin izleri silinmeye çalışılırken, hayat normale dönmeye başladı.

İlçede 11 Aralık'ta kuvvetli yağış sonrası yaşanan su baskınların ardından çamur ve molozlarla dolan cadde ve sokaklar ekipler tarafından temizlendi.

AFAD, jandarma, belediye, çeşitli kurum, kuruluşlar ve gönüller tarafından da iş yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Tadilatlarını tamamlayan esnaf, iş yerlerinin kapısını yeniden açtı.

Sel felaketinde çay ocağı kullanılamaz hale gelen Vedat Sarıyer de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle iş yerinde yeniden çay servisine başladı.

Bölgede "Çaycı Vedat" olarak da bilinen 43 yaşındaki Vedat Sarıyer, AA muhabirine, İçişleri Bakanı Soylu sayesinde çay ocağının yenilenmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kendi imkanlarıyla çay ocağını yaptırma imkanının olmadığını anlatan "Allah devletimize zeval vermesin. Selin ardından üç günde çay ocağım yenilendi. Bugünden itibaren kazanımız kaynadı, çay satışlarına başladım." dedi.

- "Bugün dönerimizi taktık satışlarımız başladı"

Döner ustası Umut Dadük de su baskının ardından iş yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu ve büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

İş yerindeki suyun ve çamurun temizlenmesinin günlerce süreceğini düşündüğünü anlatan Dadük, şunları kaydetti:

"Selin hemen sabahında devletin tüm kurum kuruluşları buraya geldi. İki gün içinde hem iş yeri hem de caddeler temizlendi. İş yerimde tezgahımın başına geçtim. Allah devlet yetkililerimizden razı olsun. Hem maddi hem manevi yardım yaptılar. Askerlerimizin, belediyelerimizin, vatandaşlarımızın el birliği sayesinde bu felaketten bir an önce kurtulduk. Bugün dönerimizi taktık, satışlarımız başladı."

- "Devletimiz 10 ton un gönderdi"

Fırın işletmecisi Gökhan Gemici ise selde fırınının büyük zarar gördüğünü ve depodaki unun ıslanması nedeniyle çalışamadığını söyledi.

İş yerindeki çamurun temizlenmesinin, cadde ve sokaklardaki selin getirdiği molozların kaldırılmasının üç günde tamamlandığını aktaran Gemici, "Dördüncü gün devletimiz bize 10 ton un gönderdi. Bugün itibarıyla fırında ekmek çıkarmaya başladık. Büyük bir afet yaşadık. Afetin ardından devletimizin gücünü her yerde hissettik. Allah razı olsun, bundan sonra bize düşen görev çalışmak. Devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, ilçe merkezinde ekipler cadde ve sokakların temizliğine devam etti.

Selin ardından ilçe dışından gelerek çalışmalara destek olan ekipler için ise Cumhuriyet Meydanında konuşlanan AFAD, Kızılay, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve diğer sivil toplum örgütleri tarafından yemek, çay ve su ikramı yapılıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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