Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu.

Gazi Bulvarı'ndaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.



Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde 30-35 yaşlarındaki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.





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