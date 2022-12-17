12. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, 12. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarını kurdu.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisince belediye binasının yanında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip satışa sundu.

Pazarda müzik dinletisi ve gösteriler sunuldu. Yerli ve yabancılar, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kültürlerin, dinlerin medeniyetlerin buluştuğu Alanya'da 133 ülke temsilcinin birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşadığını söyledi.

Yabancı derneklerin kurduğu stantlardan elde edilen gelirin engellilere bağışlanacağını anlatan Karaoğlu, "Alanya, 133 milletten insanın yaşamasına örnek bir şehir." dedi.

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