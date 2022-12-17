Antalya'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları öncülüğünde "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Nihat Zeybekci, Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, kadının siyasetteki katkılarının önemli olduğunu, kadın kolları sayesinde samimiyet ve içtenlikle birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketine de değinen Zeybekci, devletin tüm kaynak ve personeliyle ilçede canla başla çalıştığını ifade etti.

AK Parti'nin önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Zeybekci, "Şundan emin olun ki bu ülke tarihi boyunca, gelmiş geçmiş tüm siyasi partiler olmak üzere, ülkenin tüm kentinde başı dik dolaşacak tek parti vardır, o da AK Parti'dir, AK kadınlardır, AK gençliktir." diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, davanın kuruluşundan bugüne kadınların büyük emekle çalıştıklarını belirterek, salondaki coşku ve heyecanın 2023'ün müjdecisi olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, partilerinin siyasette kadını önemsediğini, kadınlara sözde değil, özde değer verdiğini bildirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de katıldığı programda, "Çevre Ahlakı ve Bilimi", "Etkili İletişim" konulu sunumlar yapıldı.





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