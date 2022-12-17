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Salon: Antalya

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Stanislava Simic (Sırbistan)

Prosecco DOC Imoco Volley: Robinson, De Kruijf, Gray, Lubian, Haak, Wolosz (De Gennaro, Carraro, Gennari, Pericati)

Gerdau Minas: De Oliveira, Pena, Zalewski, Daher, Nascimento, Oliveira (Alexandre, Vicente, Moreno, Souza, Brandao)

Setler: 25-12, 25-17, 25-21

Süre: 66 dakika (19, 22, 25)

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda, İtalya ekibi Prosecco DOC Imoco Volley, Brezilya takımı Gerdau Minas'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan yarı final ilk maçında, A Grubu'nun birincisi Prosecco DOC Imoco Volley ile B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Gerdau Minas karşılaştı.

İlk seti 25-12 kazanan Prosecco DOC Imoco Volley, ikinci sette de 25-17 üstünlükle durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti de 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan İtalya temsilcisi, adını finale yazdırdı.

Prosecco DOC Imoco Volley'in rakibi, VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasında saat 20.00'de başlayacak mücadele sonunda belli olacak.

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