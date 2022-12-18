Trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü Antalya'da toprağa verildi

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ANTALYA (AA) - Muğla'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren okul müdürü, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ula Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler için Aksu ilçesindeki Kurşunlu Kent Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Güler'in yakınları ve öğrencileri gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardınan Güler'in cenazesi, götürüldüğü Nebiler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Karabörtlen Kavşağı'nda N.B. yönetimindeki 48 EB 010 resmi plakalı otobüs, 16 Aralık'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Güler'e çarpmış, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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