"Sel bahanesiyle çiftçiyi mağdur etmeyin" uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Sel bahanesiyle çiftçiyi mağdur etmeyin" uyarısı

AA

"Sel bahanesiyle çiftçiyi mağdur etmeyin" uyarısı

ANTALYA (AA) - Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ilçede sel nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kökce, selin etkili olduğu Yeni, Göksu ve Kum mahallerindeki üreticilerle bir araya geldi.

Seralardaki ürünleri zarar gören çiftçilere bir kez daha "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Kökce, yaptığı açıklamada, büyükşehirlerde bazı kişilerin seli bahane ederek sebze ve meyve fiyatlarını arttırdığını söyledi.

Selin meydana geldiği 12 Aralık'ta Kumluca Toptancı Hali'nde domatesin 12, biberin 10, patlıcan ve salatalığın 9 liradan satıldığını kaydeden Kökce, "Bugün toptancı halimizde domates 11, biber, patlıcan ve salatalık 8 lira. Büyükşehirlerde fiyatları yükselterek 'sel nedeniyle böyle oldu' demek, insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Çiftçi zaten selde mağdur olmuş, bir de çiftçinin sırtından para kazanmak isteyen fırsatçılar tarafından mağdur edilmesini istemiyoruz." dedi.

Selin ardından bakanların bölgeye gelerek gerekli incelemeleri yaptıklarını, devletin tüm imkanlarının yaraların sarılması için seferber edildiğini belirten Kökce, "Devletimizden bu karaborsacılara, fırsatçılara gereken cevabın verilmesini ve çiftçimizin bu gibi durumlarla mağdur edilmesinin önlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

- "Hem bizi hem tüketiciyi mağdur etmesinler"

Çiftçilerden Mehmet Aydın da selden sonra seradaki ürünlerinin kurumaya ve bozulmaya başladığını, emeklerinin çöpe gittiğini dile getirdi.

Kendileri bu durumdayken, İstanbul gibi büyükşehirlerde sel bahane edilerek fiyatların yükseltildiğini öğrendiklerini dile getiren Aydın, "Selden dolayı zaten çok mağduruz. Seli bahane göstererek hem bizi hem tüketiciyi mağdur etmesinler. Halde ürün var, almıyorlar sonra 'İstanbul'da ürün yok' diye fiyat yükseltiyorlar. Devletimiz bunu yapanlara 'dur' desin." ifadelerini kullandı.

Bu arada seraları selden zarar gören çiftçiler ürünlerini kurtarabilmek için çalışmalarına devam ediyor, bazı üreticiler seyreltme yaparak bitkilerin yükünü azaltmaya çalışıyor.

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından Kumluca, Finike ile Demre ilçelerinde sel meydana gelmiş, örtü altı tarımda önemli paya sahip Kumluca'da çok sayıda sera ve tarım arazisinde zarar oluşmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü Antalya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA &#039;YÜKSEK KİRA&#039; PROTESTOSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA 'YÜKSEK KİRA' ...
Antalya'da 'yüksek kira' protestosu
YEREL HABERLER Antalya'da 'yüksek kira' protestosu
(Görüntülü) KANALA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ BEKİR, YAŞAMINI YİTİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KANALA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ BEKİR, YAŞAMINI ...
Kanala düşen 2 yaşındaki Bekir, yaşamını yitirdi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kanala düşen 2 yaşındaki Bekir, yaşamını yitirdi / Ek ...
(Görüntülü) YILBAŞINDA KONSER ŞÖLENİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YILBAŞINDA KONSER ŞÖLENİ
1'inci Dünya Savaşı'nın başlangıcına tanıklık eden tarihi köprü, ziyaretçileri ağırlıyor
YEREL HABERLER 1'inci Dünya Savaşı'nın başlangıcına tanıklık eden ...
Yılbaşında konser şöleni
YEREL HABERLER Yılbaşında konser şöleni
Antalya'da kanala düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Antalya'da kanala düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
Kanala düşen 2 yaşındaki Bekir, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kanala düşen 2 yaşındaki Bekir, yaşamını yitirdi
VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası´nda finale yükseldi
YEREL HABERLER VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası´nda finale ...
Voleybol: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası
(Görüntülü) REKLAM TABELASININ IŞIKLANDIRMASINI YAPARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) REKLAM TABELASININ IŞIKLANDIRMASINI ...
(Görüntülü) AÜ BİLİM VADİSİ&#039;NDE HAYVANDAN İNSANA NAKİL İÇİN LABORATUVAR ÇALIŞMASI YAPILACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) AÜ BİLİM VADİSİ'NDE HAYVANDAN ...
Tabelayı ışıklandırırken akımına kapıldı; küçük kızı kurtarma çalışmalarını endişeli gözlerle izledi
YEREL HABERLER Tabelayı ışıklandırırken akımına kapıldı; küçük kızı ...
Organ nakillerinin laboratuvar çalışması için Akdeniz Üniversitesinde "bilim vadisi" kurulacak
YEREL HABERLER Organ nakillerinin laboratuvar çalışması için Akdeniz ...
Voleybol: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası
Antalya'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" ...
AÜ Bilim Vadisi'nde hayvandan insana nakil için laboratuvar çalışması yapılacak
YEREL HABERLER AÜ Bilim Vadisi'nde hayvandan insana nakil için ...
Futbol okulu antrenörüne 'cinsel istismar' tutuklaması 
YEREL HABERLER Futbol okulu antrenörüne 'cinsel istismar' ...
12. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı başladı
YEREL HABERLER 12. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı başladı
Antalya'da vatandaşlar ile turistler aralıkta denizin keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Antalya'da vatandaşlar ile turistler aralıkta denizin ...
(Görüntülü)İŞİTME ENGELLİ ÇİFTİN MUTLU GÜNÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)İŞİTME ENGELLİ ÇİFTİN MUTLU GÜNÜ
Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.