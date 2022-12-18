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12. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi

AA

12. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 12. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisince belediye binasının yanında gerçekleştirilen etkinlik iki gün sürdü.

İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip, satışa sundu.

Müzik dinletisi ve gösterilerin sunulduğu pazarda ziyaretçiler, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, etkinlikte yaptığı açıklamada, dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneğini, bir kez daha yaşadıklarını söyledi.

Yabancı derneklerin yanı sıra Alanya'dan da çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işletmenin pazarda stant açtığını belirten Yücel, "Bu meydanda insana saygı ve kültürel zenginliğin sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. 350 bini aşkın nüfusuyla, 127 ülkeden 55 bin yerleşik yabancının yaşadığı, 81 vilayetten göç alan Alanyamız, tıpkı Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerindeki gibi çok kültürlü bir medeniyete hala ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.

Yücel, yoğun talep üzerine etkinliği 2 güne çıkardıklarını ve yeni yıl pazarında elde edilen gelirin tamamının engelli bireyler için harcanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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