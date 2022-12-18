AKTOB Başkanı Kavaloğlu, TGA yönetimine aday oldu

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu seçimi için aday olduğunu bildirdi.

Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, TGA Yönetim Kurulu seçiminin 25 Aralık'ta yapılacağını belirtti.

Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu ve Antalya'dan temsilcinin mutlaka TGA'da olması gerektiğini ifade eden Kavaloğlu, "Gerek Akdeniz Bölgesi'nin en güçlü turizm birliği AKTOB içinde, gerekse TÜROFED Yönetim Kurulu üyesi olarak edindiğim birikim, deneyim ve vizyonun TGA çalışmalarında, Türkiye turizminin geliştirilmesinde faydalı olacağına olan inancımla adaylığımı ilan etmiş bulunuyorum." ifadesini kullandı.

"Turizmde biriz ve dirayetliyiz" felsefesiyle hareket ettiklerini aktaran Kavaloğlu, Akdenizli ve Antalyalı turizmcilerden destek istedi.





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