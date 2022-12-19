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AK Parti Milletvekili Uslu, sel bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

AA

AK Parti Milletvekili Uslu, sel bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, selden etkilenen Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde hasar tespit çalışmaları ile destek ödemelerinin devam ettiğini bildirdi.

Uslu, selin tahribata yol açtığı bölgelerdeki ziyaret ve incelemelerini sürdürdü.

Özellikle seralarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Uslu, "Ön tespitlerde yaklaşık 3 bin çiftçimize ait, 13 bin 200 dekar seranın selden zarar gördüğü anlaşıldı. Zarar gören tarım arazilerinin yaklaşık yarısında TARSİM sigortası bulunuyor. TARSİM sistemine dahil olmayan ya da bir şekilde sistemden faydalanamayan çiftçilerimize destek olacağız." dedi.

Çiftçinin sonuna kadar yanında olacaklarını dile getiren Uslu, şunları ifade etti:

"Antalya'da geçmiş afetlerde çiftçilerimize nasıl yardım ettiysek yine yardımı yapacağız, desteği vereceğiz. Öte yandan çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları faizsiz olarak ertelenecek. Çiftçilerimiz ve ziraat odalarımızla istişare ettik, piyasada asla ürün sıkıntısı olmayacak, tamamen zarar gören seralar da çiftçilerimiz hemen yeniden domatesi, biberi, salatalığı seralara dikiyorlar. Çiftçilerimiz hızlı aksiyon alıp, üretimlerine durmaksızın devam ediyorlar. Çiftçimizin her daim yanındayız, afetin etkisini silmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz."

- "Bölgeye 80 milyon lira ödenek gönderildi"

Atay Uslu, zarar gören 1200 aracın hasar tespitleri tamamlandığını ve kasko güvencesi olmayanlara tamirat desteği sağlayacağını kaydetti.

Kumluca ve Finike ilçelerinde selden etkilenen 750 esnafın her birine 10'ar bin lira can suyu yardımında bulunduklarını hatırlatan Uslu, "Toplam zarar tespiti tamamlanınca, tablo ortaya çıkacak, hasarları imkanlarımız ölçüsünde gidereceğiz. Ticari zararlar için Ticaret Bakanlığımız ve TOBB Tarafından 80 milyon lira ödenek bölgemize gönderildi. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş süreci yakinen takip ediyor, destekleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tespiti tamamlanan 1050 vatandaşa 14,7 milyon lira ödeme yapıldığını ve destek sağlandığını aktaran Uslu, süreci takip edip destek veren Bakan Derya Yanık'a teşekkür etti.

- "Hayat ve ticaret normale döndü"

Uslu, afetin ilk günü tüm caddelerin selin getirdiği ve oluşturduğu atıklarla, çamur ve toprakla kaplı olduğuna işaret etti.

Vatandaşların bu atıkları bir ayda temizlenmesinin zor olduğunu kaydeden Uslu, şöyle devam etti:

"Olağanüstü bir çalışma ve koordinasyonla hayat iki günde normale döndü. 2500 personelle ve bine yakın iş makinesiyle olağanüstü bir çalışma ile Kumluca caddeleri temizlendi, hayat ve ticaret de normale döndü. Vatandaşlarımız bu çok hızlı çalışma için devletimize hükümetimize teşekkür ediyor. Kumluca Belediyesine 4 milyon, Finike Belediyesine de 2 milyon lira acil yardım desteği sağlandı."

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan ve süreci takip eden bakanlara teşekkür eden Uslu, "Afetin ilk gününden itibaren gece gündüz İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu afet bölgesindeydi ve süreci bizatihi yerinde koordine etti. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu afetin ilk anından beri süreci takip ediyor, yapılacaklar ile ilgili adımların atılmasını sağlıyor. Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımız bölgeyi ziyaret ederek, yerinde gördü, özellikle tarımsal zararların telafisi sürecini hızlandırdılar. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi tarımsal alanlarda incelemelerde bulundu, tarımsal destek için çalışmaları başlattılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bölgede bulunan bakanlarımızdan günde 3-4 defa bilgi aldılar ve her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler, Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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