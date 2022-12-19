Finike'deki mendireklerde iyileştirme yapılıyor

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ANTALYA (AA) - Finike'nin Hasyurt Mahallesi'ndeki 4 mendireğin iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Sahil bandında yaklaşık 10 yıl önce dalgaları kesmesi için yapılan mendireklerle ilgili dolgu çalışmaları başlatıldı.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, göreve ilk geldiğinde Antalya Milletvekili Atay Uslu ile sahilde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Hasyurt Sahili'nin durumunun çok kötü olduğunu gördüklerini kaydeden Çelik, "Kıyı erozyonu çok büyüktü. Kumluca ve Finike yolunun tehdit ediyordu. DLH ile yapılan görüşmeler neticesinde, kıyı erozyonunu önlenebilmesi için mevcut 4 mendireğin iyileştirilmesi kararı alındı. Şu anda dolgu işlemlerine başladı." dedi.

Çelik, mendireklerin iyileştirilmesi halinde kıyı erozyonunun önlenmiş olacağını ve sahilin daha da iyi görünüme kavuşacağını vurguladı. ​​​​​​​

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