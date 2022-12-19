Türkiye ile AB arasında sivil toplum diyaloğu ve destek programları tamamlandı

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, 2008'de Türkiye ile AB işbirliğinde başlatılan sivil toplum diyaloğu ve destek programları kapsamında 530 civarında proje gerçekleştirildiğini ve 70 milyon avro kaynak kullanıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında finanse edilen "Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı" 6. Dönemi ve "Sivil Toplum Destek Programı" 3. Dönemi Kapanış Töreni, Antalya'daki otelde gerçekleştirildi.

Programa çevrim içi katılan Kaymakcı, 2008'de başlatılan programların tamamlandığını ve bugüne kadar önemli projelere imza atıldığını belirtti.

Sivil toplumlar arasında gerçekleştirilen projelerle ülkelerin iletişimi ve etkileşiminin arttığını dile getiren Kaymakcı, projelerde kapsayıcı olmaya özen gösterdiklerini vurguladı.

Kadın, çocuk, engelli, sığınmacı, üretici, çiftçi, sosyal girişimciler gibi her gruba ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Kaymakcı, şunları söyledi:

"Çevreden tarıma, istihdamdan kültüre, temel haklara kadar birçok konuya girmeye özen gösterdik. Sivil toplum kuruluşları arasında hiçbir ayrım gözetmedik. Türkiye ile AB ülkeleri arasında sivil toplumların iletişime geçmesini teşvik ettik. Bugüne kadar 530 civarında proje gerçekleşti ve yaklaşık 70 milyon avro kaynak kullanıldı. Önemli iletişim ağları oluştu."

- "Türkiye'nin AB sürecinde devrim niteliğinde reformlar gerçekleşti"

İki programın da çok değerli olduğunu ve bugüne kadar hazırlanan projelerin başarıyla yürütüldüğünü dile getiren Kaymakcı, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakcı, Türkiye olarak programların yeniden başlaması taraftarı olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin AB sürecinde önemli mesafe kaydettiğini anlatan Kaymakcı, devrim niteliğinde reformların hayata geçirildiğini, bu reformlar devam ettiği takdirde Türkiye'nin AB üyeliğinin olumlu sonuçlanacağına inandığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da AB destekli projelerin farklı programlarla hayata geçirileceğini belirtti.

AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Etienne Lys, programlar kapsamında projelerini tamamlayan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversitelerin temsilcileri de toplantıda yer aldı.

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