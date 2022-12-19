Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde 58 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Servet Uyar'ın (58) odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uyar'ın cenazesi savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

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