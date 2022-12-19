Antalya Valisi Yazıcı, Kumluca'daki sel sonrasında yürütülen çalışmaları inceledi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ilçesindeki sel sonrasında yapılan çalışmaları inceleyerek, afet koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

İlçede 11 Aralık'ta kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selin ardından hayat normale dönerken, bazı sera ve iş yerlerinde temizlik devam ediyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ilçede devam eden çalışmaları inceledikten sonra esnafa ziyarette bulundu, Kumluca Kaymakamlığında düzenlenen afet koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Toplantıya AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, selin ardından yürütülen çalışmalar, sonrasında yapılması gerekenler ile selden etkilenen vatandaşlara yapılan gıda, barınma gibi yardımlar ele alındı.

Gavur, Baysı ve Üleşik derelerinde meydana gelen taşkının sele dönüşmesi sonucu ilçe merkezinde çok sayıda ev, iş yeri, sera ve araçlarda hasar meydana gelmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.