Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve drone destekli denetim yapıldı.

12-19 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimlerde 708 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.









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