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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Kupası arasında Antalya futbol kulüplerinin kamp merkezi oldu

AA

Dünya Kupası arasında Antalya futbol kulüplerinin kamp merkezi oldu

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Dünya turizminin önemli merkezlerinden Antalya, iklimi, doğal güzellikleriyle bu yıl turistler kadar 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada futbol kulüplerinin de ilk tercihleri arasında yer aldı.

Antalya, bu yıl sene boyunca kente gelen turist sayısının yanı sıra spor turizmiyle de adından söz ettirdi.

Uluslararası kriterlere uygun sahaları, otellerindeki yüksek hizmet ve teknik imkanlarıyla futbol kulüplerinin kamp adresi haline gelen Antalya, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Spor Toto Süper Lig ve yurt dışından gelen üst düzey takımlara ev sahipliği yaptı.

Turizmciler tarafından "ölü sezon" olarak değerlendiren kış aylarını spor turizmi sayesinde hareketli geçiren Antalya'da ünlü kulüpler de hazırlıklarını gerçekleştirdi.

İngiltere Premier Lig'den Crystal Palace, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) lider konumda bulunan Napoli ile Salernitana, Fransa Lig 1'den Toulouse, Belçika 1. Lig takımlarından Charleroi ve Westerlo, Hollanda 1. Lig temsilcisi Fortuna Sittard, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, İsrail'den Maccabi Tel-Aviv, Suudi Arabistan takımı El Batin, Arnavut Ligi ekibi Partizani, Letonya kulübü Liepaja da kış kampı için Antalya'yı seçti.

Elverişli bir havada kamplarını gerçekleştiren, hazırlık maçları yapan ve turnuvalara katılan takımlar verimli bir hazırlık sezonu geçirdi.

Antalya'da 185'i kamu kurumlarına, 749'u özel sektöre ait 934 spor tesisindeki FIFA standartlarındaki 200 futbol sahasında antrenmanlarını gerçekleştiren takımlar, ülkelerine mutlu döndü.


- Hull City taraftarlarıyla geldi

Kulübün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın davetiyle Antalya'ya gelen 320 Hull Cityli taraftar da kamp çalışmalarını takip ederek takımlarını destekledi.

Kentteki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan taraftarlar, formalarını üzerlerinden hiç çıkarmadı. Tezahüratlar yaparak takımlarına sevgilerini gösteren, futbolcuları da yalnız bırakmayan taraftarlar, Acun Ilıcalı ve teknik heyetten isimlerin katıldığı söyleşilerde de yer aldı.

Büyük bir kısmı ilk kez Türkiye'ye gelen Championships ekibinin taraftarları, Antalya sahilinin doğal güzelliğinden, güneşinden ve gösterilen misafirperverlikten etkilendi.


- Çekişmeli hazırlık maçları oldu

Antalya'da kamp yapan takımlar, hazırlık maçlarında verdikleri mücadele ile futbolseverlere heyecan yaşattı. İtalyan ekibi Napoli, hazırlık maçında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'a 3-1 üstünlük sağladı.

Galatasaray, Fransa'nın Toulouse takımı'nı 2-1 yenerken, İtalya'nın köklü kulübü Lazio'ya 2-1 yenildi.

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Westerlo ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazanırken, Beşiktaş ise Belçika ekiplerinden Charleroi'yı 2-1 yendi.

Antalyaspor ise İtalyan ekibi Napoli'ye 3-2 mağlup oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile karşılaştı.


- Gürhan: "Antalya, dünyanın en modern spor tesislerine sahip"

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın spor turizminde birçok branşa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Spor turizmi sezonunun aralıkta başlayıp nisan başında sona erdiğini aktaran Gürhan, şöyle konuştu:

"Bu yıl Dünya Kupası nedeniyle kamp sezonu kasımda başladı. Antalya, dünyanın en modern spor tesislerine sahip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tesisleşmeye verdiği önem ile spor altyapısı Türkiye'de çok gelişti. Otellerin hizmet kalitesi de dünyanın en üst sıralarındaki ülkeler arasında. İklim şartları, yemekleri, antrenman sonrasındaki yaşam şartlarıyla Antalya eşsiz bir destinasyon. Sporcular hangi branş olursa olsun en modern tesislerde antrenman yapıyor, konaklıyor. Bu da Antalya'yı diğer destinasyonlara göre tercih edilir kılıyor."

Avrupa'nın büyük liglerindeki takımların Antalya'ya gelmesinin şehrin tanınması açısından da önemine dikkati çeken Gürhan, "Onların mutlu dönmeleri liglerindeki diğer takımların da Antalya'ya gelmesine katkı sağlayacak. Çok olumlu dönüşler yaptılar. Bu da bizi spor turizmin geleceği açısından mutlu ediyor. Geleceğe daha heyecanlı ve hedefli bakmamızı sağlıyor. Bu yıl inşallah spor turizminde rekorların kırıldığı bir yıl olacak. Hedefimiz kentte kamp yapan takım sayısını 2 binli rakamlardan 3 binli rakamlara çıkarmak." ifadelerini kullandı.


- Arif Gözoğlu: "Takımlar hizmet olarak üst segment olduğumuzu gördü"

Spor Turizmi Birliği Başkanı Arif Gözoğlu ise daha önce Türkiye'de kamp yapmayan İtalya, İngiltere, Fransa, İsrail gibi ülkelerden önemli takımların Dünya Kupası arasında Antalya'yı tercih etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu durumun Antalya'yı spor turizmi anlamında dünyaya tanıttığını aktaran Gözoğlu, "Takımlar hizmet olarak üst segment olduğumuzu gördü. Verimli bir dönem oldu. Mart sonuna kadar 2 bine yakın profesyonel takım Antalya'da kamp yapacak. Bu rakam amatör takımlarla 2 bin 500'ü bulacaktır. Güzel bir sezon geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gözoğlu, Antalya'nın futbol dışında da golf, bisiklet, kano, tenis, okçuluk gibi birçok branşta da takımların kamplarına ev sahipliği yaptığını anımsattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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