Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Venera Ensemble" konseri

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları, "Venera Ensemble" konseriyle tarihi Kaleiçi'nde 23 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Konserde mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe, keman sanatçıları Angela Bivol ve İlkay Candan, viyola sanatçısı Selcan Noyan ile arp sanatçısı Senem Çine sahne alacak.

Çağlar boyu birçok sanatçıya esin kaynağı olmuş Venüs gezegeninden adını alan "Venera Ensemble" konseri, 23 Aralık saat 20.00'de Kaleiçi'ndeki Re22 Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek.

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