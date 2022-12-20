Antalya'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cami tuvaletinde ölü bulunan kişinin cenazesi, otopsi için adli tıbba gönderildi.

Memurevleri Mahallesi Tonguç Caddesi'ndeki Hüdaverdi Camisi'nin tuvaletinde arkadaşının hareketsiz yattığını gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İ.K.A'ya (30) olduğu tespit edilen cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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