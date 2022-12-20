Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan 4 Rus helikopterle kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan 4 Rus vatandaşı, askeri helikopterle kurtarıldı.

Yürüyüş için Beldibi Mahallesi'ndeki dağlık bölgeye giden Rus vatandaşları S.K, S.I, E.M. ve A.V, kayalıklarda mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Yardım çağrısı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye karadan ulaşılamaması üzerine biri kadın 4 kişi, Aydın Filo Komutanlığından çağrılan skorsky tipi helikopterle kurtarıldı.

Yabancı uyruklu grubun kurtarılmalarına ilişkin görüntüler, basınla paylaşıldı.

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