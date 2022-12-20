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ANTALYA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Genel Direktörü Fabio Azevedo ve Volleyball World (VW) Yönetim Kurulu Başkanı Fernando Lima, TVF Antalya Plaj Voleybolu Merkezini ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası kapsamında kentte bulunan Azevedo ve Lima'ya, TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, merkez hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Azevedo, FIVB olarak Türkiye'nin voleybola ve plaj voleyboluna katkılarından çok memnun olduklarını ifade etti.

Türkiye'deki plaj ve kar voleyboluna destek vermek istediklerini vurgulayan Azevedo, "Bu ve buna benzer tesislerin Türkiye'de bulunması plaj voleybolunun gelişimine pozitif etki yapacaktır." ifadesini kullandı.

Azevedo, FIVB ile TVF'nin, FIVB Güçlendirme Program desteği, FIVB bağlantılarıyla dünya genelinde bağlantı desteği, Antalya Plaj Voleybolu Merkezinin resmi FIVB Plaj Voleybolu Merkezi olarak tanınması ve onay alması ve uluslararası büyük plaj voleybolu organizasyonlarının Antalya'da düzenlenmesi konusunda iş birliği yapabileceğini bildirdi.

VW Yönetim Kurulu Başkanı Lima ise Antalya'daki tesiste büyük organizasyonların çok rahatlıkla düzenlenebileceğini kaydetti.





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