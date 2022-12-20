Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Alanyaspor ile Eyüpspor yarın saat 17.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda karşılaşacak.

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