Antalya'da 86 yaşındaki Yahya Ovar, 49 yıldır muhtarlık yapıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde 86 yaşındaki Yahya Ovar, 49 yıldır Alacadağ Mahalle Muhtarlığını kimseye kaptırmıyor.

İlk kez 37 yaşındayken seçildiği Alacadağ Mahallesi muhtarlığını ilerleyen yaşına rağmen özveriyle yürüten Ovar, 49 yıldır ilk günkü azimle görevini sürdürüyor.

Muhtarlık görevini sağlığı yerinde olduğu sürece bırakmayacağını vurgulayan Ovar, AA muhabirine, muhtarlık döneminde çok sayıda hükümet gördüğünü ifade etti.

Telefonu fazla kullanamadığını dile getiren Ovar, "Her zaman devletle millet arasında köprü oldum, hiçbir zaman kavgacı olmadım. Köyüm ve mahallem için canla başla çalıştım. Mahallemde beni herkes çok iyi bilir. Muhtarlık maaşına ihtiyacım yok. Aldığım maaşları, mahallemde ihtiyacı olanlara harcıyorum." diye konuştu.

Mahallesinin ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Ovar, her gün ilçeye gelerek, vatandaşın işlerinin takibini yaptığını söyledi.

Mesleğini sevdiğini anlatan Ovar, "Gelecek seçimlerde sağlığım yerinde olursa yine muhtarlığa aday olacağım. Benim bu kadar uzun süre muhtarlık yapmamın nedeni vatandaşın bana karşı olan sevgisindendir." dedi.

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