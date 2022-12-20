Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation Fortune" 13 Ocak'ta vizyona girecek

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ANTALYA (AA) - Tamamına yakını Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation Fortune" filminin, 13 Ocak'ta izleyiciyle buluşacağı bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, yönetmenliğini ünlü yapımcı ve yönetmen Guy Ritchie'nin üstlendiği filmin başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes ve Bugzy Malone'nın paylaştığı belirtildi.

Hollywood'un yıldız oyuncularını Antalya'da bir araya getiren "Operation Fortune" filminin, 13 Ocak 2023'te Türkiye'de seyircisiyle buluşacağı aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Mizah dozu yüksek aksiyon ve macera filmleriyle tanınan Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie'nin yeni filmi, gösterim tarihi için gün sayıyor. Ritchie'nin senarist ve yönetmenliğini üstlendiği yüksek bütçeli filmin büyük bölümü, Antalya'da çekilen sahnelerden oluşuyor. İngiliz yönetmeni daha önce birçok kez birlikte çalıştığı yıldız oyuncu Jason Statham ile yeniden bir araya getiren heyecan ve aksiyon dolu filmde, dünyayı tehdit edebilecek ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesi anlatılıyor."

İsmi ilk olarak "Five Eyes" olarak açıklanan ancak daha sonra "Operation Fortune" olarak değiştirilen filmde, "Orson Fortune" karakterini Jason Statham'in canlandırdığı ifade edildi.

Hollywood'un ünlü isimlerinin yanı sıra Türk oyuncular Kaan Urgancıoğlu ve Bestemsu Özdemir'in de filmde rol aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çekimlerine Ocak 2021'de başlanan aksiyon-gerilim-casusluk türündeki filmin Antalya'da geçen sahneleri için EXPO 2016 Antalya Sergi Alanında dev bir film platosu inşa edilmiş, filmin bazı aksiyon sahneleri ise yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki EXPO Kulesi'nin terasında gerçekleştirilmişti. Çekimlere daha sonra, kent merkezinin en çok ziyaretçi çeken antik yerleşim bölgesi Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam edilmişti. Antalya'nın doğası ve tarihiyle misafirlerini cezbeden ziyaret noktalarında gerçekleştirilen çekimler, kentin doğal bir film platosu olarak yapımcı ve yönetmenler için sunduğu olanakları da gözler önüne sermiş oldu."

Açıklamada, "Antalya'daki film çalışmaları boyunca ünlü yönetmen Ritchie ve oyuncu Statham'ın sosyal medya hesaplarında Antalya ve Türkiye ile ilgili yaptığı paylaşımlar, milyonlarca takipçinin beğenisini kazanmıştı. Türk misafirperverliğini sık sık öven filmin yıldız oyuncuları Statham ve Hugh Grant de çekimlerden sonra yeniden ziyaret ettikleri Antalya'da aileleriyle tatil yaptılar." ifadelerine yer verildi.

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