"Favorim Grup EXPO" fuarı Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen ve züccaciyeden plastiğe, hırdavat ve bahçe mobilyalarından ev tekstiline kadar pek çok sektörü bir araya getiren "Favorim Grup EXPO" fuarı açıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuara, 22 ülkeden 110 üretici firma ile 270 yabancı alım heyeti katıldı.

Fuarı organize eden Favorim Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Doğan, gazetecilere, fuara ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden alıcıların, Antalya'da, Türkiye'deki üretici firmalarla buluştuğunu dile getiren Doğan, "Misafirlerimiz, 4 gün boyunca hem ticaretlerini gerçekleştirecekler hem de kentin turistik yerlerini gezerek tatil yapacak." dedi.



Fuar sayesinde ihracat yapılan ülke sayısının arttığını kaydeden Doğan, "Fuarda 50 milyon dolarlık bir ticaret hacmi hedefliyoruz. Ülke ihracatına sektör olarak destekte bulunuyoruz. Burada yer alan tüm ürünler ülkemizde üretiliyor." diye konuştu.

"Favorim Grup EXPO" fuarı 22 Aralık'ta sona erecek.

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