Antalya'da 48 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen operasyonda 48 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kente uyuşturucu madde naklederek, ticaretini yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, şüpheliler A.E. ve M.T'nin doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucuyu Antalya'ya getirdiği belirlendi. Uyuşturucunun, M.S.K ve M.K'nin Muratpaşa ilçesindeki ikametlerinde bir süre saklandıktan sonra piyasa sürüleceği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 48 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler A.E, M.T, M.K. ve M.S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E, M.T, M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.SK. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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