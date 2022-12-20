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Finike'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

AA

Finike'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

ANTALYA (AA) - Finike'de jandarma ekiplerince 450 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığ ekipleri, Kaymakamlık ve Ziraat Odasının desteğiyle "Reflektörünü tak, görünür ol, kazaya sebep olma" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında reflektör dağıtımı gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçedeki 450 traktör sürücüsüne reflektör ile bilgilendirici broşür dağıttı.

Ayrıca genel trafik kuralları hakkında sürücüler bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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