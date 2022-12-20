Finike'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

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ANTALYA (AA) - Finike'de jandarma ekiplerince 450 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığ ekipleri, Kaymakamlık ve Ziraat Odasının desteğiyle "Reflektörünü tak, görünür ol, kazaya sebep olma" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında reflektör dağıtımı gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçedeki 450 traktör sürücüsüne reflektör ile bilgilendirici broşür dağıttı.

Ayrıca genel trafik kuralları hakkında sürücüler bilgilendirildi.



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