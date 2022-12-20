Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Floranus (Dk. 84 Bünyamin Balcı), Gerxhaliu, Kudryashov, Cemali Sertel, Fredy (Dk. 46 Luiz Adriano), Hakan Özmert (Dk. 61 Fernando), Soner Aydoğdu (Dk. 46 Ufuk Akyol), Gökdeniz Bayrakdar, Larsson (Dk. 46 Ghacha), Wright

Manisa FK: Samet Karabatak, Oktay Gürdal, Ayberk Karapo, Domgjonas, Mert Kuyucu (Dk. 80 Batuhan Kör), Fırat Sarı (Dk. 80 Gakpa), Stark (Dk. 69 Burak Altıparmak), Kadir Kaan Yurdakul, Selim Ilgaz (Dk. 70 Diallo), Anıl Koç (Dk. 55 Çağrı Giritlioğlu), Mehmet Uysal

Gol: Dk. 77 Wright (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 76 Ayberk Karapo (Manisa FK)





ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

7. dakikada kaleci Alperen Uysal ile karşı karşıya kalan Selim Ilgaz'ın şutunda top üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

55. dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Kudryashov'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

75. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Wright'ın ceza sahasına girdiği sırada Ayberk Karapo'nun müdahalesi sonucu yerde kaldığı pozisyonda, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. 77. dakikada penaltı atışını kullanan Wright, kaleci Samet Karabatak'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşmayı tek golle kazanan Akdeniz ekibi adını son 16 turuna yazdırdı.

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