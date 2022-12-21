Kumluca'da sel felaketinin izleri siliniyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından oluşan selin zarar verdiği ev, iş yeri, cadde, sokak ve seralardaki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sel felaketinin 10. gününde de afetin ardından Cumhuriyet Meydanı'na konuşlanan AFAD koordinasyon tırından, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekipler yönlendirildi.

Cadde ve sokakları çamurdan arındırmak için yıkama çalışmalarına devam eden ekipler, Kumluca Belediye binası altındaki sel sularıyla dolan otoparkı da kullanılabilir hale getirmek için uğraş veriyor.

Sele yola açtığı belirlenen Gavur Deresi'nin bir kısmının üzerine dökülmüş betonları iş makinesiyle kırma işlemi tamamlandı, molozlar kaldırılmaya başlandı. Derenin üzeri kapatılarak yapılan pazar alanının ise yeni pazar yeri yapıldıktan sonra kaldırılacağı belirtildi.

Seralarda oluşan zararın giderilmesi için de çalışmalara devam edildi.

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