Antalya'da kayıp kadın için arama çalışmaları başlatıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kadının bulunması için arama çalışması başlattı.

Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki evinden dün saat 11.00 sıralarında ayrılan zihinsel engelli Serpil Arıkan'dan (50) uzun süre haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, kadını gidebileceği bölgelerde aramaya başladı. Arıkan'ın en son Antalya-Alanya D-400 kara yolunda ve Aksu ilçesinde görüldüğü öğrenildi.

Kayıp kadını görenlerin, jandarmaya haber vermesi istendi.

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