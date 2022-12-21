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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dosso Dossi Fashion Show, tekstil ihracatına katkı sağlıyor

AA

Dosso Dossi Fashion Show, tekstil ihracatına katkı sağlıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen ve İspanyol model Cindy Kimberly'nin baş manken olarak podyuma çıktığı Dosso Dossi Fashion Show, 40 ülkeden 5 bin alıcıyı, 130 Türk firmasına ait yeni sezon ürünleriyle buluşturdu.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, yaptığı açıklamada, geçen hafta Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'da düzenlenen etkinliğin ihracat açısından verimli geçtiğini kaydetti.

Dosso Dossi Fashion Show'un Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan biri olduğunu anlatan Eraslan, kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstil sektörlerinde gerçekleştirilen ihracatla Türkiye ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağladıklarını bildirdi.

Organizasyonlarda dünyaca ünlü top modelleri ağırlayarak Türk markalarının ürünlerini dünyanın her noktasına ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Eraslan, gelen mankenlerin Türk ürünlerini giyerek, dünya genelindeki takipçileriyle paylaştıklarını belirtti.

- "Kaliteli ve farklı ürünlerle rekabet gücümüzü artırıyoruz"

Türkiye'nin katma değeri yüksek tekstil ürünlerinin ihracatına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Eraslan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz sanayicisi artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda yüksek kaliteyi sunabilmektedir. Rakip ülkelere göre daha kaliteli, daha farklı ve inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücümüzü artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız 90 milyon dolarlık rekor ihracat rakamını 2023 yılında daha da artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu fuar sırasında ve sonrasında yıl içinde devam edecek siparişlerle ciro hedeflerimize başarıyla ulaşacağız."

Bu yıl en fazla Rus ve Ukraynalı misafirleri ağırladıklarını belirten Eraslan, ünlü tekstil markaların Rusya'dan çekildiğini ve Türk tekstil markaları için bunun önemli bir fırsat olabileceğini bildirdi.

Dosso Dossi Fashion Show'un 20 yıldır düzenlendiğine işaret eden Eraslan, "Bugüne kadar 500'den fazla üretici ile çalıştık. 50 binin üzerinde müşteri ağırladık. Sadece kadın kreasyonlarıyla çıktığımız yolda günümüzde erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstili de dahil ederek büyüyoruz. 20 yılda yaklaşık bir milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdik. Yaptığımız etkinlik sayesinde ortalama 30 bin kişiye istihdam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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