Finike'ye 12 derslikli ilkokul yapılıyor

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ANTALYA (AA) - Finike'nin Sahilkent Mahallesi'nde yeni bir ilkokul yapılıyor.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca 12 derslikli İncirağacı İlkokulunun temeli atıldı

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"İncirağacı okulumuzun bir bölümünün eski binada hizmet vermesi, bölgenin tarım sahası olması nedeniyle yoğun bir göç alması nedeniyle bir ilkokulun yapılması kaçınılmaz olmuştu. Okulumuzun yapım işi ihalesini alan firma işe hızlı bir şekilde başladı. Önümüzdeki ağustos ayı içinde bitirilip, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'na yetiştirilecektir. Okulumuz yapıldığında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz rahat bir ortamda eğitim ve öğretimlerine devam edecek."

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