Kumluca'da selden etkilenen afetzedelere yardımlar sürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

AFAD ve Türk Kızılay öncülüğünde yürütülen yardım dağıtımlarına çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Bu kapsamda, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği üyelerince hazırlanan temizlik ve gıda malzemelerini içeren yardım kolileri de afetzedelere ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Demet Çileli, AA muhabirine, selden etkilenen vatandaşların yanında olmak istediklerini söyledi.

Bölgeye otizmli çocuklarla gelerek dayanışma için farkındalık mesajı vermek istediklerini aktaran Çileli, "Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Devletimiz zaten bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Biz de afetzedelerin yanında olduğumuzu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Dernek üyelerine eşlik eden, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muratpaşa Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız da sel sonrasında çoğu evin çamur içinde kaldığını ve kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Yıldız, ilk günden itibaren afetzedelerin yanında olduklarını ifade etti.

Otizmli çocuğuyla selin yaşandığı ilçeye giden görme engelli Ramazan Oral, "Kumlucalıların yanında olmak ve onların duygularını paylaşmak istedik." dedi.

Bölgede görevli gençlik merkezi gönüllüleri, yardım dağıtımı için gelen 15 otizmli çocuğa eşlik etti.

Evlerde süren temizlik çalışmalarına destek veren, sokaklardaki moloz ve çamur birikintilerinin temizlenmesine destek olan dernek üyeleriyle sohbet eden afetzedeler de sel anında yaşadıklarını anlattı.

İlçede 11 Aralık'ta kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle tarım alanları zarar görmüş, bir çok ev ve iş yeri ile araçlarda hasar oluşmuştu.





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