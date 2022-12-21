Milletvekili Uslu, Kumluca'da selden zarar gören çiftçileri ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca ilçesinde selden etkilenen çiftçileri ziyaret ederek seralarda incelemelerde bulundu.

Uslu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, çiftçilerin üretim alanlarındaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Esnafa, evleri zarar gören vatandaşlara desteklerin sürdüğünü kaydeden Uslu, "Tarımda hasar tespit çalışmaları teknik ayrıntı gerektiriyor, bitkileri kısa periyotlar içinde gözlem gerektiriyor. Süreç tamamlanır tamamlanmaz hemen destek ödemelerine geçilecek. Ziraat odaları ve çiftçilerimizle istişare ederek telafi sürecini yürütüyoruz. Amacımız çiftçimizin mağduriyetini gidermek ve üretim sürecinin aksamamasını sağlamak. Tarım hasarımız büyük ama çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TARSİM'in zarar tazmin sürecini yakından takip ettiklerini aktaran Uslu, çiftçinin sorun yaşamaması için iletişim kanallarını güçlü tuttuklarını vurguladı.

Herhangi bir şekilde TARSİM kapsamı dışında kalan hasarları da Hükümetin sağlayacağı kaynaklarla gidereceklerini belirten Uslu, "Hiç bir çiftçimizin mağdur olmasına izin vermeyiz. Zarar ve hasarların giderilmesi için gereğini yapacağız. Bu sürecin en başından beri afetzedelerimizin, Batı Antalya'nın, çiftçimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza şükranlarımızı sunarız." dedi.

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