Kılıçdaroğlu, sel afeti yaşanan Finike'yi ziyaret etti:

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ANTALYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Finike ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kumluca ilçesinin ardından selin zarara yol açtığı Finike'ye geçti.



Finike Halk Pazarı'nda esnafı ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğini ileten Kılıçdaroğlu, oturduğu kıraathanede vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ardından Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kendisini belediye binası dışında bekleyenlere balkondan konuştu.



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu karanlık tabloyu kesinlikle kabul etmediği ve kesinlikle bunu aşacaklarını söyledi.

Bunu aşmanın yolunun vatandaşlardan alacağı destekten geçtiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ülkemizde beraber yaşamak, kucaklaşmak istiyoruz. Kavga etmek istemiyoruz. Birileri kavga ediyor. Hiç endişe etmeyin onu emekli etmeye söz verdim. Emekli edeceğim. Hakkı, hukuku ve adaleti hiç unutmayın." dedi.



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