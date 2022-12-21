Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 13 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 5-20 Aralık'ta kent genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, suçtan elde edilen bir miktar para, kaçak cep telefonu, silah, şarjör, makaron, kesici alet, fişek, kaçak içki, tarihi eser, elektronik sigara, çek ve senet ele geçirildi.

Yakalanan 133 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.