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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da toplu açılış törenine katıldı:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da toplu açılış törenine katıldı:

ANTALYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı iktidar olduğunda aile destek programını getireceğini ve hiçbir ailenin gelirinin asgari ücretin altında olmayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesince Cam Piramit Sabancı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 45 Ayda 80 Proje Toplu Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerden önce Millet İttifakı adayları için "oy vermeyin, oy verirseniz sosyal yardımlar kesilir, yardım alamazsınız" diye propagandalar yapıldığını ancak göreve gelen belediye başkanlarının iyi bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Hiçbir sosyal yardımın kesilmediğini, bilakis arttığını ve insani boyutlarda yardımların gerçekleştirildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ihtiyaç sahibi ailelerin onurları zedelenmeden yardımlarını aldıklarını belirtti. Millet İttifakı olarak seçimlerde iktidara geldiklerinde de aile desteklerine yönelik projelerinin olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Allah nasip ederse Millet İttifakı 6 ay sonra maratonu bitirecek, iktidar olduğunda aile destek programı gelecek. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Sağ elin ödediğini sol el görmeyecek. Ödenecek yardım, banka hesabına yatacak. Kadının banka hesabına yatacak. Kadın her ay işçi, memur gibi parasını çekecek, onun yoksul olduğunu sadece devlet bilecek." diye konuştu.

Millet İttifakı belediyelerine sık sık müfettiş gönderildiğini, ödeneklerinin kesilmeye çalışıldığını savunan Kılıçdaroğlu, bu tür engellere rağmen belediyelerin çalışmaya devam ettiğini dile getirdi. Bir belediye başkanına 200'ün üstünde müfettiş geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Belediye başkanına 'Yer ayırın, gelsinler orada otursunlar' dedim. Hatta Ankara'ya gitmelerine gerek yok, deyin ki 'siz burada kalın, 365 gün denetim yapın'. Denetimden çekinmeyiz, denetimden korkmayız ama ön yargılı denetim olmamalı. Ön yargılı denetim olmayan bir olay olmuş gibi yapıp, belediye başkanlarımızı cezalandırmak istiyorlar. Bereket versin, her şeye rağmen bu ülkede namuslu hakimler var, dosya önüne düştüğü zaman 'ya bunda soruşturma mı olur?' diye dosyayı kapatıyor ya da belediye başkanının hakkını teslim ediyor."

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının hesap vermesinden yana olduklarını ancak denetimlerin ön yargısız yapılması gerektiğini belirtti.

- "6 lider birlikte"

Millet ittifakı olarak bir arada olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6'lı masada 6 lider birlikteyiz. 6 liderin tek hedefi var. Bu ülkeye demokrasi, huzur, barış getirmek, kucaklaşmayı sağlamak, ayrılmayı, kavga etmeyi değil, kin ve öfkeden arınmayı, kucaklaşmayı getirmektir. Gerçek anlamda demokrasi getirmek istiyoruz. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman barış ortamı sağlamış oluruz. Demokrasi geldiği zaman insanların karnı doyacak. Demokrasi geldiği zaman insanlar düşüncelerini özgürce ifade edecek. İşe demokrasiden başladık. Bizi bir araya getiren temel kavram demokrasidir. Demokrasi olmazsa ekmek olmaz."

Dünyada demokrasisi gelişmiş ülkelerin ekonomisinin de geliştiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, kendilerinin de demokrasiyi geliştirerek kaynakları verimli kullanacaklarını bildirdi.

Demokrasi geldiğinde ekonominin, yüksek teknolojinin gelişeceğini, ülkenin büyüyeceğini, çiftçinin üreteceğini ve üretirken zarar etmeyeceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Demokrasi ile güçlü bir Türkiye gelecek. Hep birlikte dünyaya haykıracağız. 'Ey dünya seninle rekabet etmeye geleceğiz, rekabet edeceğiz, çünkü bir katma değeri yüksek ürün üreteceğiz, sizin pazarınız olmayacağız,' diyeceğiz." dedi.

- "Gençler, yurt dışına gitmeyecek, Türkiye'de çalışacak"

Bugün kullanılan cep telefonlarının Türkiye'de üretilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi katma değeri yüksek ürün üreten bir ülke haline getireceklerini kaydetti.

Üniversiteleri de bilgi üreten mekanlar haline getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Üniversiteleri gerçek alamda üniversite yapacağız, bilgi üreten üniversiteler yapacağız, o nedenle Amerika'ya gittim, o nedenle MIT'e gittim, dünyanın bir numaralı üniversitesi teknoloji konumunda. İngiltere'ye gittiğimde vatandaşlık için aranan koşullar, dünyanın en önemli 20 üniversitesinden kim mezun olursa olsun İngiltere'ye geldiğinde vatandaşlık veriyorlar. Bizde ise ne olursan ol 400 bin dolarlık daire aldın mı sana vatandaşlık veriliyor. Onların dünyaya bakışına bakın bizimkine bakın." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, gençlerin geleceğini yurt dışında aradıklarını söyledi. Gençlerin yurt dışında değil, kendi ülkelerinde üretmelerine, çalışmalarına, emeklerinin karşılığını almalarına imkan sağlayacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerin neden yurt dışına gitmek istediğini araştırdık. İki temeli var. Gençler özgürlük istiyor, özgürce düşüncelerini ifade etmek istiyor, sanat ve kültürün yaşamının bir parçası olmasını istiyorlar. 'Bu asgari ücretle ne ev ne otomobil alabilirim' diyor. 'Ama Almanya, Norveç, Kanada'ya gitsem hem ev hem otomobil alırım' diyor. 'O zaman bana bu ülke ne veriyor' diyorlar. O gençlerin tamamına sesleniyorum, asla umutsuz olmayın. Düşündüklerinin hepsini 6'lı masadaki her lider düşünüyor. Bunların tamamını Türkiye'de hayata geçireceğiz. Mutlu, huzurlu, yaşanacak, imrenilecek bir Türkiye'yi hep birlikte hayata geçireceğiz."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, sosyal yardımlardan tarıma, altyapıdan ulaşıma kadar yapılan projeler hakkında bilgi verdi. Kendisinin Kılıçdaroğlu'nun takdiri ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in desteğiyle göreve geldiğini belirten Böcek, Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı, Meral Akşener'i de başbakan olarak görmek istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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