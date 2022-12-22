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Elmalı'da köpekler çip takılarak aşılanıyor

AA

Elmalı'da köpekler çip takılarak aşılanıyor

ANTALYA (AA) - Elmalı'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce köpeklere çip takılıp aşıları yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, yaptığı açıklamada, Hacımusalar Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Kemençe'ye ait "Paşa", "Destan", "Pehlivan" ve "Sultan" isimli köpeklere veteriner Doğan Baynur ile aşılarını yapıp çiplerini taktıklarını söyledi.

Mahmut Kemençe'nin köpeklerine çocuklarıymış gibi baktığını ifade eden Boğatimur, "Hayvanların böyle güzel korunması bizler için ayrı bir mutluluk verici. Kuduz aşılarını yaptığımız hayvanlarımız bizlerden ayrılmak istemedi." diye konuştu.

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