Alanya'da tropikal meyve atemoyanın üretimi de yaygınlaşacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tropikal meyve üreticilerinin yeni gözdesi atemoya meyvesi oldu.

İlçede, avokadodan mangoya, ejder meyvesinden passifloraya birçok tropikal meyve yetiştiren üreticiler, ürün çeşitliliğini artırmak için ekonomik değeri yüksek ürünlere yöneliyor.



Muz ile başlayan tropikal meyve yetiştiriciliğinde avokado, ejder meyvesi, passiflora, mango gibi ekonomik değeri yüksek tropik meyvelere atemoya da eklendi.

İlçede yetiştirilen 42 tropik meyve arasında yer alan atemoya, yeni ürünü denemek isteyen üreticileri, ekonomik değeri ve lezzetiyle kendine çekiyor.

Alanya Ziraat Odası'nın tropikal ürün yetiştirdiği bahçesinde adaptasyon çalışmaları tamamlanan menşei Kuzey Amerika olan atemoyanın, fidan üretimi de ilçede devam ediyor.

- 50 dekar alanda üretimi yapılıyor

Oda başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine, atemoyanın adaptasyonunu sağladıklarını söyledi. Bu bitkinin ilçede üretiminin mümkün olduğunu aktaran Göktepe, "Dünyada tüketicinin severek, isteyerek ve tadından keyif alarak yiyeceği 2 veya 3'üncü ürün olarak sayabiliriz. Yetiştirilmesi de çok kolay. 60-70 metre rakımlarda ve açık alanda da yetiştiriciliği yapılabiliyor." dedi.

Üreticilere destek olmak için fidan üretimi yaptıklarını dile getiren Göktepe, şu an ilçede 50 dekar alanda atemoya üretiminin yapıldığının bilgisini verdi.

Bu ürünü yetiştirenlerin verimden memnun olduğunu ifade eden Göktepe, "Şu anda kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Çok fazla su isteği yok. Geçirgen topraklarda iyi yetişiyor. Tat ve aroma müthiş. Türk damak tadına uygun ve vitamin mineral açısından zengin. Bunu yetiştirmek isteyen üreticilerimize fidan temininde ve teknik destek vermeye hazırız." diye konuştu.



Bitkinin bölgede 50 dekar alanda üretiminin yapıldığını kaydeden Göktepe, ürünün Avrupa'ya pazarlanması konusunda da sıkıntı yaşanmayacağının altını çizdi.

Göktepe, bahçeye dikim mesafesinin avokadoyla aynı olduğunu belirterek, "Diğer üretim koşullarında bir sıkıntı yok. Avokadoya göre su isteği az olan bitki, keçiboynuzu ile kıyasladığımızda ise daha çok su istiyor. Diğer girdi maliyetleriyle kıyasladığımızda avokadodan yarı yarıya az. Üstelik avokado tanesi 15 lira iken bu ürünün kilosu üreticiden çıkışı 200 lira." ifadelerini kullandı.





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