Alanya'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi

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ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıyakası Yaylası'nda Süleyman Karakuş'a ait 3 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.



Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

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